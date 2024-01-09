Такими думками з 24 Каналом поділився офіцер ЗСУ Тарас Березовець, наголосивши, що жодні плани проведення тих чи інших операцій коментувати не можна, але дозволено діяти у межах заяв, які робляться військово-політичним командуванням.

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За яких умов можна ізолювати Крим

"Завдання поставлене чітке. Можливо, комусь здається надто амбіційною заява щодо ізоляції Криму, про що говорив президент. Проте це завдання, яке можна виконати", – сказав військовий.

На початку січня 2024 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з журналом The Economist сказав, що ізоляція анексованого Росією Криму й поразка російського флоту в Чорному морі стануть основними пріоритетами Збройних Сил України цьогоріч. Ізоляція – це взяття під постійний вогневий контроль певну ділянку. Наразі не мовиться про звільнення території, але це цілком реально може стати передумовою для цього.

Себто ізолювати український Крим від Росії можна за виконання низки ключових умов:

надання Україні модернізованих типів озброєння. Зокрема, винищувачів F-16 з сучасною зброєю для них. Літаки мають покращені радари, на "рідні" системи яких встановлюються західні крилаті ракети, призначені для знищення військових об'єктів, зокрема Чорноморського флоту Росії;

ЗСУ перебувають на лівому березі Херсонщини менш як за 100 кілометрів до Криму. Вийшовши до Перекопського перешийка, можна повністю взяти півострів під вогневий контроль та перерізати сухопутний коридор окупантам – це й буде виконання цього завдання.

Ізоляція Криму ставить виклики для Росії, які вона не зможе виконати. Оскільки півострів важливий з огляду логістики, на якій зав'язане все південне та інші угруповання противника. Це сухопутний міст, який, безперечно, потрібно розірвати.

Ми вивели з ладу та знищили за 2023 рік понад 20% Чорноморського флоту. От зі знищеним ЧФ та перерізаним сухопутними коридором Кримський півострів втрачає свою стратегічну цінність мінімум на 60%. З цього можна далі вести розмови і планувати наступні воєнні операції,

– наголосив Тарас Березовець.

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