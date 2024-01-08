У такий спосіб українські захисники зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму за допомогою артилерії. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Завдання ЗСУ на Півдні

Роман Світан зазначив, що не можна зависати у сірій зоні, залишитись у низині. Тому зараз атаки Сил оборони націлені на вибивання російських загарбників з висот. Адже це досить серйозно укріплений район ворога.

Вони заважають нам розгорнути подальше просування на Південь у бік Токмака. Тому одне з основних завдань – це зачистити від росіян висоти північно-західніше Новопрокопівки або південно-західніше Роботиного. Таке ж завдання стоїть у районі Вербового,

– сказав він.

Це необхідно нашим бійцям, щоб рухатись. Навіть перебувати у режимі оборони на висотах буде легше, ніж на низинах. Такі дії будуть постійні та дозволять просуватися кількома кілометрами.

Зокрема, це потрібно для подальшого руху у бік Токмака, тому що одне з основних завдань на цьому напрямку – це перерізати сухопутний коридор до Криму. Це можна зробити за допомогою артилерії. ЗСУ потрібно дійти до залізної дороги між Чернігівкою та Токмаком, вийти на залізну дорогу східніше Токмака.

"Звідси можна буде за допомогою дальніх засобів ураження. У нас є артилерія, яка дістає 50 кілометрів. Це відстань до переходу у районі Мелітополя. Тобто ми зможемо вже з-під Токмака за допомогою артилерії перерізати сухопутний коридор. Принаймні взяти під оперативний контроль", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

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