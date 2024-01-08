Таким образом украинские защитники смогут перерезать сухопутный коридор у Крым с помощью артиллерии. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Задания ВСУ на Юге

Роман Свитан отметил, что нельзя зависать в серой зоне, остаться в низине. Поэтому сейчас атаки Сил обороны нацелены на выбивание российских захватчиков с высот. Ведь это достаточно серьезно укрепленный район врага.

Они мешают нам развернуть дальнейшее продвижение на Юг в сторону Токмака. Поэтому одна из основных задач – это зачистить от россиян высоты северо-западнее Новопрокоповки или юго-западнее Роботиного. Такая же задача стоит в районе Вербового,

– сказал он.

Это необходимо нашим бойцам, чтобы двигаться. Даже находиться в режиме обороны на высотах будет легче, чем на низинах. Такие действия будут постоянными и позволят продвигаться по нескольким километрам.

В частности, это нужно для дальнейшего движения в сторону Токмака, потому что одна из основных задач на этом направлении – это перерезать сухопутный коридор в Крым. Это можно сделать с помощью артиллерии. ВСУ нужно дойти до железной дороги между Черниговкой и Токмаком, выйти на железную дорогу восточнее Токмака.

"Отсюда можно будет с помощью дальних средств поражения. У нас есть артиллерия, которая достает 50 километров. Это расстояние до перехода в районе Мелитополя. То есть мы сможем уже из-под Токмака с помощью артиллерии перерезать сухопутный коридор. По крайней мере, взять под оперативный контроль", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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