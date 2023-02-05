Резников считает, что полномасштабной войны можно было бы избежать

Мир недостаточно реагировал на российскую агрессию против Украины в 2014 году. Страны продолжали работать с Кремлем.

Об этом министр обороны Алексей Резинков сказал во время конференции, передает 24 Канал. Он отметил, что мир должен был действовать на опережение, но не сделал этого.

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"Этой войны можно было избежать, если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате. Если бы начали блокировать активы российских олигархов , то этой войны можно было бы избежать", – подчеркнул Резников.

Россия готовит новое наступление

Министр обороны считает, что Россия лжет о частичной мобилизации и занижает ее результаты. По информации Резникова, оккупанты мобилизовали полмиллиона военных.

Официально они объявили о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше, – сказал министр.

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