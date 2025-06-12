Является ли болезнь основанием для неявки в ТЦК после получения повестки
- Болезнь среди уважительных причин для неявки в ТЦК, но есть нюанс.
- Игнорирование повестки или ненадлежащее уведомление о болезни может привести к ответственности.
Во всеобщей мобилизации граждане Украины могут получить повестку. После этого они обязаны явиться в срок и место, указанные в документе.
Но является ли болезнь уважительной причиной для неявки в ТЦК по повестке, сообщает 24 Канал.
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Неявка в ТЦК из-за болезни
В соответствии с 22 статьи Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, признаются:
- препятствие стихийного характера,
- болезнь гражданина,
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).
Важно! Эти причины должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
В случае неприбытия гражданин обязан не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки. Это можно сделать лично обратившись в ТЦК или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
Какие документы подтверждают болезнь
В Юридической компании Inseinin объяснили, что документами, которые подтверждают болезнь, могут быть:
- справка о назначенном больничном от семейного врача;
справка о пребывании на стационарном лечении;
справка о пребывании на лечении в психиатрической клинике или диспансере;
справка о назначении оперативного вмешательства и лечения.
Также отметили, что дистанционно можно направить письмо-объяснение с такими документами на официальный электронный или почтовый адрес вместе с медицинскими документами.
Обычно после получения объяснений и наличии уважительных причин районный ТЦК и СП переносит дату явки военнообязанного на день после завершения лечения. То есть, таким образом лицо не теряет обязанность явки в территориальный центр комплектования, а просто переносит дату повестки,
– отметили юристы.
Обратите внимание! Если проигнорировать повестку или не должным образом сообщить о болезни, грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.
За игнорирование повестки на уточнение данных предусмотрен штраф 17 000 – 25 500 гривен. Если проигнорировать повестку на отправку на службу, – то уже есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса, – лишение свободы до 5 лет.