Является ли болезнь основанием для неявки в ТЦК после получения повестки

Во всеобщей мобилизации граждане Украины могут получить повестку. После этого они обязаны явиться в срок и место, указанные в документе.

Но является ли болезнь уважительной причиной для неявки в ТЦК по повестке, сообщает 24 Канал.

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Неявка в ТЦК из-за болезни

В соответствии с 22 статьи Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствие стихийного характера,

болезнь гражданина,

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Важно! Эти причины должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

В случае неприбытия гражданин обязан не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки. Это можно сделать лично обратившись в ТЦК или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Какие документы подтверждают болезнь

В Юридической компании Inseinin объяснили, что документами, которые подтверждают болезнь, могут быть:

справка о назначенном больничном от семейного врача;

справка о пребывании на стационарном лечении;

справка о пребывании на лечении в психиатрической клинике или диспансере;

справка о назначении оперативного вмешательства и лечения.

Также отметили, что дистанционно можно направить письмо-объяснение с такими документами на официальный электронный или почтовый адрес вместе с медицинскими документами.

Обычно после получения объяснений и наличии уважительных причин районный ТЦК и СП переносит дату явки военнообязанного на день после завершения лечения. То есть, таким образом лицо не теряет обязанность явки в территориальный центр комплектования, а просто переносит дату повестки,

– отметили юристы.

Обратите внимание! Если проигнорировать повестку или не должным образом сообщить о болезни, грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.



За игнорирование повестки на уточнение данных предусмотрен штраф 17 000 – 25 500 гривен. Если проигнорировать повестку на отправку на службу, – то уже есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса, – лишение свободы до 5 лет.