Разрушить саму Каховскую дамбу нереально, но есть нюанс, – ученый о реальных угрозах
Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и угрожают Украине ее подрывом. Взрыв на ГЭС может иметь катастрофические последствия для Херсонской области.
Об этом 24 каналу рассказал директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк. По данным Главного управления разведки, оккупанты запланировали подрыв Каховской ГЭС еще в апреле.
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Как отметил Яцюк, в случае подрыва оккупантам не удастся уничтожить дамбу Каховской ГЭС.
Разрушить саму дамбу невозможно. Однако можно уничтожить отдельные элементы дамбы или регулировочных сооружений. Речь идет о шлюзах-регуляторах или гидроэнергетических агрегатах. Это также будет нести за собой угрозу дальнейшего разрушения,
– подчеркнул ученый.
Самая главная проблема при подрыве Каховской ГЭС
Директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины отметил, что самая главная проблема связана с вероятной потерей водных ресурсов, накопленных в Каховском водохранилище.
Существует угроза для населенных пунктов, которые находятся ниже плотины. В результате сложившейся гидродинамической аварии эти населенные пункты могут испытать не только разрушения. Есть большая опасность для жизни людей,
– сказал Яцюк.
Чем грозит взрыв на ГЭС
Масштабы катастрофы будут зависеть от тех разрушений, которые могут быть вызваны взрывом на ГЭС.
В результате этих разрушений объем воды сформирует искусственный паводок, который может быть достаточно высоким. И для экологической системы, и для всех населенных пунктов, расположенных вблизи Днепра, это будет огромной угрозой,
– подчеркнул эксперт.
Он добавил, что заранее оценить масштаб распространения воды очень сложно. Однако, по словам Яцюка, все населенные пункты рядом с Каховской ГЭС ощутят на себе последствия аварии, ведь здания в низинах могут быть затоплены.
Какими могут быть последствия взрыва для экологии.
Ученый добавил, что катастрофа на Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для людей.
- Пострадает флора и фауна региона.
- Также будет нарушена морфология русла Днепра, ведь будут размыты острова и береговая линия.
Все это, по словам Яцюка, приведет к большим убыткам для экологической системы наряду с Каховской ГЭС.
Михаил Яцюк рассказал, какими могут быть последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Угроза подрыва Каховской ГЭС: коротко
- По информации ГУР, российские захватчики готовят серию терактов в Херсонской области. Среди них – вероятное разрушение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской ГЭС.
- Как сообщил президент Владимир Зеленский, в России пропагандисты обвиняют Украину в якобы подготовке удара по дамбе Каховской ГЭС. Однако оккупанты сами ее заминировали.
- Зеленский подчеркнул, что разрушение дамбы приведет к подтоплению 80 населенных пунктов Юга, включая Херсон. Поэтому сотни тысяч людей могут пострадать.
- Кроме того, есть еще один риск – из Каховского водохранилища поступает вода в Запорожскую АЭС. В случае разрушения дамбы станция останется без воды для охлаждения реакторов.