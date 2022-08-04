Можно ли мужчинам, временно непригодным к военной службе, выезжать из Украины
Источник:Госпогранслужба
В Госпогранслужбе объяснили, могут ли мужчины, временно непригодные к военной службе, уезжать за границу.
В ведомстве пояснили, что выезд за пределы Украины таким мужчинам разрешается, однако только в том случае, если есть документы, подтверждающие временную непригодность к службе.
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Это прописано в 3 абзаце 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кто не подлежит призыву на военную службу
К призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которым установили инвалидность. Или те граждане, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
Максимальный срок, на который могут дать отсрочку – до 6 месяцев. По истечении срока необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию.
В целом, такие военнообязанные могут выезжать за границу.
Разрешается выезд за пределы Украины при наличии подтверждающих документов,
– говорится в сообщении.
Продолжится ли мобилизация после 23 августа
В настоящее время военное положение в Украине установлено до 23 августа. Соответственно, всеобщая мобилизация тоже действует до 23 августа. Официальной информации о том, продолжат ли общую мобилизацию и военное положение после этой даты, пока нет. Скорее всего, это произойдет, поскольку все события на фронте свидетельствуют о том, что боевые действия будут продолжаться, по меньшей мере, до зимы.
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