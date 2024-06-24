В Слуге народа объяснили, могут ли забрать мандат у скандального нардепа Николая Тищенко

На днях, 20 июня, на добровольца и бывшего военного Kraken Дмитрия Павлова напала группа мужчин после того, как он поспорил с Николаем Тищенко. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что такое поведение несовместимо со статусом народного депутата.

Представитель Слуги народа Александр Качура объяснил, что Тищенко является внефракционным депутатом, поскольку ранее его исключили из фракции партии. В то же время для досрочного прекращения полномочий любого нардепа существует всего 7 оснований.

Смотрите также В конфликте между военным Павловым и нардепом Тищенко участвовал полицейский из Киева

Как можно забрать мандат у Тищенко

В перечень оснований, которые могли бы досрочно прекратить его полномочия как народного депутата, относятся:

сложение полномочий по его личному заявлению;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

невхождения народного депутата, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политпартий) или выхода народного депутата из состава такой фракции;

его смерть.

Александр Качура также отметил, что Тищенко – мажоритарный депутат, поэтому сложение мандата – это "вопрос его и его избирателей".

Он это решение может принять самостоятельно исключительно в рамках действующего законодательства,

– пояснил представитель Слуги народа.

Напомним, 20 мая днем в Днепре несколько человек в камуфляже и балаклавах схватили 33-летнего мужчину, в котором пользователи сети узнали добровольца Дмитрия Павлова. Тот как раз гулял с младенцем. На защитника надели наручники.