"Можно начинать панику": в Севастополе в годовщину аннексии прогремели взрывы

В Севастополе вечером 18 марта было не спокойно. Местные жители сообщали о мощных взрывах.

Об этом пишут российские СМИ. Примечательно, что громкие звуки прозвучали в годовщину аннексии города россиянами, передает 24 Канал.

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В Севастополе прогремели громкие взрывы

Местные телеграм-каналы предупреждали жителей Крыма "быть начеку" из-за "каких-то движений". Россияне написали об "авиационной опасности", в конце концов оккупанты услышали 2 взрыва.



В Севастополе слышали громкие взрывы / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Тем временем партизаны из телеграм-канала "Атеш" намекнули, что взрывы в оккупированном Севастополе связаны с аннексией города в 2014 году. В движении сопротивления заметили, что ожидают результатов, которые возникли после "хлопка".

Можно начинать паниковать. Крым – это Украина!

– отметили партизаны.

До этого российские телеграм-каналы писали, что на Крымском мосту перекрывали движение. Пока точно неизвестно, что именно произошло на аннексированном полуострове: оккупационная власть пока официально не комментировала информацию о взрывах, повреждениях и наличии пострадавших в Севастополе и в других местах Крыма.

Недавно Крым массированно атаковали

На Крымском полуострове 5 марта было чрезвычайно шумно. Так, местные жители сообщали о взрывах в районе села Межводное, расположенном на Тарханкутском полуострове, а также в селах Угловое и Вилино Бахчисарайского района.

Возле Межводного расположен 758 Центр материально-технического обеспечения ЧФ. А в Узкой бухте, которая расположена вблизи, могут стоять корабли Черноморского флота России.

Стоит отметить, что ночью 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России. В результате атаки судно было полностью уничтожено.

Российские власти 18 марта 2014 года "официально включили" в состав своей страны "субъекты федерации" так называемую "республику Крым" и "город федерального значения Севастополь", которые якобы "изъявили желание вступить в федерацию в результате референдума". Именно этот день считают официальным началом аннексии Россией Крыма и Севастополя.