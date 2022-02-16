Батальоны добровольцев готовы защищать Украину в случае новой агрессии со стороны России. Соответствующее заявление во время Марафона единения сделал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий, сообщает 24 канал.

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Добровольцы готовы защищать Украину

Ильницкий заявил, что армия сильна, как никогда. "Нас не надо объединять, мы объединены уже давно", – подчеркнул он. И добавил, что это – единение войной, общими победами и поражениями.

Мы радуемся, когда награждают добровольцев, волонтеров. Мы скорбим, когда вместе хороним наших побратимов. Мы готовы, готовы ко всему,
– заверил начштаба УДА.

Также Ильницкий поблагодарил "урода из-за поребрика, который еще раз объединяет Украину".

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