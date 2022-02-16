Батальйони добровольців готові захищати Україну у випадку нової агресії зі сторони Росії. Відповідну заяву під час Марафону єдності зробив начальник штабу Української добровольчої армії Сергій Ільницький, повідомляє 24 канал.

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Добровольці готові боронити Україну

Ільницький заявив, що армія сильна, як ніколи. "Нас не треба єднати, ми з'єднані вже давно", – наголосив він. Та додав, що це – єднання війною, спільними перемогами та поразками.

Ми радіємо, коли нагороджують добровольців, волонтерів. Ми сумуємо, коли разом ховаємо наших побратимів та посестер. Ми готові, готові до всього,

– запевнив начштабу УДА.

Також Ільницький подякував "виродку з-за поребрика, який ще раз єднає Україну".

Війська Росії під українськими кордонами: коротко

Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!

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