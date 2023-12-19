"Позвольте на русском": как Зеленский отреагировал на вопросы журналиста
19 декабря 2023, 19:20Читати новину українською
Владимир Зеленский 19 декабря проводит итоговую пресс-конференцию. Один из журналистов, перед тем как задать вопрос Президенту Украины, обратился за разрешением говорить по-русски.
Во время пресс-конференции Зеленский отвечал на важные вопросы войны, экономики, международных отношений. Среди них прозвучало о возможности задать вопрос по-русски.
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Владимир Зеленский отреагировал на эту просьбу журналиста, позволив ему говорить по-русски, а впоследствии прокомментировал это.
Как изменилась жизнь. Переводчик мне (Зеленский указал на наушник) начал переводить (с русского на украинский язык – 24 Канал). Интересно,
– отметил Зеленский.