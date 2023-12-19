"Позвольте на русском": как Зеленский отреагировал на вопросы журналиста

Владимир Зеленский 19 декабря проводит итоговую пресс-конференцию. Один из журналистов, перед тем как задать вопрос Президенту Украины, обратился за разрешением говорить по-русски.

Во время пресс-конференции Зеленский отвечал на важные вопросы войны, экономики, международных отношений. Среди них прозвучало о возможности задать вопрос по-русски.

К теме Мнения отличаются от реальности, – Зеленский высказался о сроках войны

Владимир Зеленский отреагировал на эту просьбу журналиста, позволив ему говорить по-русски, а впоследствии прокомментировал это.

Как изменилась жизнь. Переводчик мне (Зеленский указал на наушник) начал переводить (с русского на украинский язык – 24 Канал). Интересно,

– отметил Зеленский.