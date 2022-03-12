Можно смотреть вечно: как Байрактар сжег вражеский "Ураган"

Русская армия потеряла реактивную систему залпового огня калибра 9П140 "Ураган" в результате удара Bayraktar TB2.

Техника, которой так гордились на России, превращается в пепел и лом просто колоссальными темпами.

Внимание Приятные новости – на главных направлениях враг устал и становится в оборону, – Арестович

Мордорская армия потеряла РСЗО 9П140 "Ураган" в результате очередного удара Bayraktar TB2,

– сообщили пехотинцы.

Российская армия теряет технику колоссальными темпами

12 марта Владимир Зеленский рассказал, что в результате вторжения в Украину российская армия подверглась наибольшему удару за многие годы.

Так, за 17 дней войны арки потеряли уже более 360 танков, 1205 бронированных машин и это еще без подсчета расходов после этой ночи борьбы.

Почти 60 самолетов и более 80 вертолетов, сотни единиц другой техники, в частности, самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится,

Обратите внимание – Мы перемололи уже треть войск России, – Арестович