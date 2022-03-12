Техніка, якою так пишались на Росії, перетворюється у попіл та брухт просто колосальними темпами.

Увага Приємні новини – на головних напрямках ворог втомився і стає в оборону, – Арестович

Мордорська армія втратила РСЗО 9П140 "Ураган" внаслідок чергового удару Bayraktar TB2,

– повідомили піхотинці.

Російська армія втрачає техніку колосальними темпами

12 березня Володимир Зеленський розповів, що внаслідок вторгнення в Україну російська армія зазнала найбільшого удару за багато років.

Так, за 17 днів війни орки втратили уже більше 360 танків, 1205 броньованих машин і це ще без підрахунку втрат після цієї ночі боротьби.

Майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки, зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія завжди пишається,

Зверніть увагу – Ми перемололи вже третину військ Росії, – Арестович