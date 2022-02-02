Можно утверждать, что Трухина покрывали, – главная редактор УП

СМИ обнародовали видео с бодикамер полицейским на месте ДТП с участием "слуги" Александра Трухина. Журналисты утверждают, что министр внутренних дел Денис Монастырский видел эти кадры раньше.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды". По ее словам, журналисты пытались получить это видео с тех пор, как произошло ДТП.

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Глава МВД видел видео с бодикамер полицейских

По словам Мусаевой, глава МВД Денис Монастырский видел это видео спустя несколько дней после ДТП. "Мы утверждаем это в нашем расследовании, точнее – ссылаемся на наших собеседников. И у нас есть основания доверять этим фактам", – подчеркнула она. И добавила, что редакция издания не владеет данными о том, видели ли эти кадры Зеленский и глава ГБР.

Но у меня вызывает удивление, если действительно Монастырский это видел, и полиция передавала это дело ГБР, почему это видео не добавили как доказательство,

– отметила Мусаева.

Исключение из "Слуги народа" – уже недостаточно

Главная редактор УП обратила внимание на то, что Трухина уже исключили из партии и, скорее всего, исключат и из фракции. Впрочем, по ее мнению, этого недостаточно. Мол, учитывая информацию, обнародованную в расследовании, теперь следует требовать отставки или ответственности руководителей правоохранительных органов.

"Ведь говорится о том, что общество просто не знало этих фактов и Трухина покрывали. Это называется так и мы можем сегодня об этом говорить откровенно", – подытожила Мусаева.

Громкое расследование УП о Трухином: что известно

Журналисты впервые показали кадры из нагрудной камеры полицейского, находившегося на месте масштабного ДТП в конце августа 2021 года. В аварии пострадали 6 человек. Кроме этого, УП удалось пообщаться с правоохранителем, прибывшим туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место аварии. Мол, спешит на торжественные мероприятия.

Правоохранители не отпускали его. Он попытался договориться с ними и просил принести из автомобиля сумку. "Там есть 150 тысяч", – подчеркивал нардеп. "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я поговорю с Денисом Монастырским. Потом найдемся и я отблагодарю", – слышен на видео голос, похожий на Трухина.

Реакция "слуг народа" и Зеленского

Одним из первых на расследование отреагировал Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа". Политик подчеркнул, что ему и его коллегам стыдно за Трухина, и подчеркнул, что ему не место в их политсиле.

2 февраля "слуги" заявили, что созывают срочное заседание парламента из-за скандалов с нардепами. Там планируют заслушать глав МВД, Офиса генпрокурора и ГБР.

Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию партии об исключении Трухина. Он подчеркнул, что все должны быть равны перед законом.

Зеленский о расследовании по Трухину: смотрите видео