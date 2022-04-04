На Мозырском водочном заводе "Этанол" в Беларуси может быть база войск России
Источник:телеграмм "Беларускі Гаюн"
На водочном заводе "Этанол", расположенном в белорусском Мозыре, может быть база российских войск. Там заметили движение колонны техники государства-агрессора.
Военную технику России зафиксировали утром 4 апреля, когда она выезжала с территории завода. Колонна двигалась в сторону Мозыря.
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На водочном заводе Беларуси может быть база россиян
В белорусских телеграм-каналах пишут, что на Мозырском спирто-водочном заводе "Этанол" может располагаться база войск России. Сам завод размещен рядом с Мозырским нефтеперерабатывающим заводом. Расстояние от него до украинской границы составляет 30 километров.
На обнародованных картах красным цветом обозначено место, где двигалась техника, а синим – место заправки на МНПЗ.
Напомним, российским оккупантам уже не рады даже в Беларуси. Местные силовики толпой избили россиянина прямо на дороге.
В Беларуси на водочном заводе может быть российская база / Телеграм "Беларускі Гаюн"
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