На Мозырском водочном заводе "Этанол" в Беларуси может быть база войск России

На водочном заводе "Этанол", расположенном в белорусском Мозыре, может быть база российских войск. Там заметили движение колонны техники государства-агрессора.

Военную технику России зафиксировали утром 4 апреля, когда она выезжала с территории завода. Колонна двигалась в сторону Мозыря.

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На водочном заводе Беларуси может быть база россиян

В белорусских телеграм-каналах пишут, что на Мозырском спирто-водочном заводе "Этанол" может располагаться база войск России. Сам завод размещен рядом с Мозырским нефтеперерабатывающим заводом. Расстояние от него до украинской границы составляет 30 километров.

На обнародованных картах красным цветом обозначено место, где двигалась техника, а синим – место заправки на МНПЗ.

Напомним, российским оккупантам уже не рады даже в Беларуси. Местные силовики толпой избили россиянина прямо на дороге.

В Беларуси на водочном заводе может быть российская база / Телеграм "Беларускі Гаюн"

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