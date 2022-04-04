Військову техніку Росії зафіксували вранці 4 квітня, коли вона виїжджала з території заводу. Колона рухалася у сторону Мозиря.

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На горілчаному заводі Білорусі може бути база росіян

У білоруських телеграм-каналах пишуть, що на Мозирському спирто-горілчаному заводі "Етанол" може розташовуватися база військ Росії. Сам завод розміщений поряд із Мозирським нафтопереробним заводом. Відстань від нього до українського кордону становить 30 кілометрів.

На оприлюднених картах червоним кольором позначене місце, де рухалася техніка, а синім – місце заправки на МНПЗ.

Нагадаємо, російським окупантам вже не раді навіть у Білорусі. Місцеві силовики натовпом побили росіянина прямо на дорозі.



У Білорусі на горілчаному заводі може бути російська база / Телеграм "Беларускі Гаюн"

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