Место происшествия охраняют спецслужбы, а следственные действия проводит военная полиция. Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Польши.

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Аварийная посадка американского БпЛА

Это событие произошло 18 марта после 23:00. Американский дрон MQ-9 Reaper выполнял свою задачу в воздушном пространстве Польши, когда произошел инцидент.

Что известно о MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper используется для ряда задач, включая разведку, наблюдение и ведение ударных операций против наземных и воздушных целей. Он также может быть использован для мониторинга и поддержки в оперативных зонах, таких как зоны борьбы с терроризмом и зоны конфликтов.

Дрон приземлился в соответствии с процедурами на безопасной необитаемой территории.

К счастью, посадка прошла безопасно, и никто не пострадал. Военные уже начали расследование, чтобы установить причины аварии.

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