Місце події охороняють спецслужби, а слідчі дії проводить військова поліція. Про це розповіли у пресслужбі Генштабу Збройних сил Польщі.

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Аварійна посадка американського БпЛА

Ця подія сталася 18 березня після 23:00. Американський дрон MQ-9 Reaper виконував своє завдання в повітряному просторі Польщі, коли стався інцидент.

Що відомо про MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper використовується для низки завдань, включаючи розвідку, нагляд та ведення ударних операцій проти наземних та повітряних цілей. Він також може бути використаний для моніторингу та підтримки в оперативних зонах, таких як зони боротьби з тероризмом та зони конфліктів.

Дрон приземлився відповідно до процедур на безпечній нежилій території.

На щастя, посадка пройшла безпечно, і ніхто не постраждав. Військові вже розпочали розслідування, щоб встановити причини аварії.

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