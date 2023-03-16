Потерянный MQ-9 Reaper находился возле главной базы России в оккупированном Крыму, – СМИ

Минобороны США обнародовало видео с потерянного над Черным морем беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего из-за действий российских самолетов. Благодаря видео можно предположить, что дрон находился возле главной базы России в оккупированном Крыму.

Украинский военный портал Defence Express заметил, что на видео есть определенные детали, позволяющие локализовать место событий. На видео попала береговая линия.

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Американский БПЛА мог вести оптическую разведку

"Благодаря сервису Google Earth можно сравнить рельеф, и установить, что, скорее всего, речь идет о районе юго-западнее Севастополя. На что указывает отблеск от водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор", – говорится в сообщении.

Как пишет Defence Express, американский дрон действительно вплотную приблизился к базе России. Портал отмечает, что американский БПЛА мог вести оптическую разведку благодаря камерам.

Дрон MQ-9 Reaper находился возле главной базы России в оккупированном Крыму / Фото Defense Express

"В поле зрения дрона полностью находилась не только главная военно-морская база россиян, но и авиабазы рядом с Севастополем, в частности, "Бельбек", – добавила аналитики.

В США заявили, что MQ-9 Reaper находился в нейтральном воздушном пространстве, то есть минимум в 22 километрах от береговой линии. В то же время даже если бы дрон и пересек границу, то это была бы граница Украины.

Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире телемарафона рассказал, что американский дрон выполнял разведывательные задачи, в том числе оптическую разведку.

По его словам, Севастополь – это сердце для российской армии в оккупированном Крыму. В частности, там обширная база военно-морского флота и авиабаза "Бельбек".

"Учитывая возможности оптической камеры MQ-9 Reaper, которая имеет крайне большое разрешение и можно замечать и локализовать объекты на дальности более 40 километров, вся информация, что Россия делает в оккупированном Крыму, была известна и собиралась", – сказал он.

Что известно об инциденте с американским дроном MQ-9 Reaper в Черном море