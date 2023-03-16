Потерянный MQ-9 Reaper находился возле главной базы России в оккупированном Крыму, – СМИ
Источник:Defense Express
Минобороны США обнародовало видео с потерянного над Черным морем беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего из-за действий российских самолетов. Благодаря видео можно предположить, что дрон находился возле главной базы России в оккупированном Крыму.
Украинский военный портал Defence Express заметил, что на видео есть определенные детали, позволяющие локализовать место событий. На видео попала береговая линия.
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Американский БПЛА мог вести оптическую разведку
"Благодаря сервису Google Earth можно сравнить рельеф, и установить, что, скорее всего, речь идет о районе юго-западнее Севастополя. На что указывает отблеск от водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор", – говорится в сообщении.
Как пишет Defence Express, американский дрон действительно вплотную приблизился к базе России. Портал отмечает, что американский БПЛА мог вести оптическую разведку благодаря камерам.
"В поле зрения дрона полностью находилась не только главная военно-морская база россиян, но и авиабазы рядом с Севастополем, в частности, "Бельбек", – добавила аналитики.
В США заявили, что MQ-9 Reaper находился в нейтральном воздушном пространстве, то есть минимум в 22 километрах от береговой линии. В то же время даже если бы дрон и пересек границу, то это была бы граница Украины.
Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире телемарафона рассказал, что американский дрон выполнял разведывательные задачи, в том числе оптическую разведку.
По его словам, Севастополь – это сердце для российской армии в оккупированном Крыму. В частности, там обширная база военно-морского флота и авиабаза "Бельбек".
"Учитывая возможности оптической камеры MQ-9 Reaper, которая имеет крайне большое разрешение и можно замечать и локализовать объекты на дальности более 40 километров, вся информация, что Россия делает в оккупированном Крыму, была известна и собиралась", – сказал он.
Что известно об инциденте с американским дроном MQ-9 Reaper в Черном море
- Американский БПЛА исчез ранним утром 14 марта, когда один из российских Су-27 врезался в винт дрона. США пришлось потопить дрон и пока неизвестно, смогут ли его обломки поднять на поверхность.
- На видео, которое опубликовало Минобороны США, зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо, во время повторной попытки он пролетел максимально близко к дрону, после чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение.
- Несмотря на это, дрон продолжил полет, но операторы приняли решение его уничтожить.
- После этого посла России в США Анатолия Антонова вызывали в Государственный департамент США. Он успел оправдаться за инцидент и заявил, что ему никто не угрожал.
- Причем в США заявили, что даже после того, как Россия сбила их дрон, они продолжат выполнять идентичные полеты, поскольку они не запрещены. Кроме того, в Вашингтоне считают, что столкновение дрона и российского самолета было непреднамеренным.