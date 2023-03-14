В США вызвали российского посла и проинформировали страны НАТО об инциденте с беспилотником
Источник:Sky News
Все страны-члены НАТО проинформированы об инциденте с упавшим в Черном море американским беспилотником MQ-9 Reaper.
Высокопоставленный военачальник Североатлантического альянса генерал Кристофер Каволи проинформировал западных союзников о подробностях инцидента падения БПЛА ВВС США в Черном море.
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Страны НАТО уже предупреждены об инциденте
Сообщается, что Каволи проинформировал все 30 государств-членов НАТО о ситуации, в которой беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в международных водах.
Генерал (Кристофер) Каволи сегодня проинформировал союзников по НАТО об инциденте,
– сказал официальный представитель.
Инцидент был осужден американскими военными, как "безрассудный".
Ранее пресс-секретарь Джон Кирби сказал, что Госдеп США уведомит российских чиновников об опасениях относительно ситуации.
США вызвали русского посла
Незадолго после этого стало известно, что из-за случившегося США вызвали посла России в Вашингтоне в Госдепартамент.
Что нужно знать об инциденте в Черном море
- Около семи утра один из российских самолетов Су-27 врезался в винт беспилотника ВВС США MQ-9, из-за чего американским силам пришлось его утопить в международных водах.
- В ВВС США отметили, что беспилотник выполнял исключительно разведывательную миссию. Между тем несколько раз перед столкновением 2 самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, скинув топливо перед ним.
- США стремятся поскорее забрать обломки БпЛА, чтобы они не попали в руки Кремля. Тем временем российские "стервятники" также начали свой поиск. Однако, по данным Пентагона, россияне еще не обнаружили остатки беспилотника.
- Между тем минобороны России уже обнародовало официальную басню о том, что американский БПЛА сам потерял высоту и столкнулся с водой.