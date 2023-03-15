США считают столкновение российского истребителя с дроном "непреднамеренным", – Госдеп

В Государственном департаменте США прокомментировали, как российский истребитель Су-27 мог столкнуться с их беспилотником MQ-9 Reaper. В США попытались объяснить действия России.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс снова сказал, что действия российских пилотов были опасными и непрофессиональными. Также он добавил, что это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".

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Что говорят в Госдепе США о сбивании их дрона

Нед Прайс заявил относительно падение их дрона MQ-9 Reaper: "Я думаю, что лучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что это, вероятно, было "нечаянно".

Вероятно, это было следствием глубокой некомпетентности одного из российских пилотов,

– заявил спикер Госдепа США.

Кроме того, Нед Прайс заверил, что:

в конце концов это не имеет значения, ведь из-за действий российского самолета Соединенные Штаты должны были затопить дрон;

"это могло спровоцировать гораздо больший инцидент, в этой ситуации или в других".

Следует отметить, что американские военные уже говорили, что инцидент с их дроном демонстрирует "некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм российской стороны".

Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. На самом деле это опасное и непрофессиональное действие россиян едва не привело к катастрофе обоих самолетов,

– сказал генерал ВВС США Джеймс Хекер.

Кроме того, военно-воздушные силы США уточнили, что российский истребитель Су-27 врезался в винт американского беспилотника. Из-за этого MQ-9 Reaperc разбился.

Джеймс Хекер добавил, что самолеты США и союзников будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве. Россию призвали вести себя "профессионально и безопасно".

Российский Су-27 сбил американский дрон MQ-9: коротко