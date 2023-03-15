США считают столкновение российского истребителя с дроном "непреднамеренным", – Госдеп
Источник:MSNBC
В Государственном департаменте США прокомментировали, как российский истребитель Су-27 мог столкнуться с их беспилотником MQ-9 Reaper. В США попытались объяснить действия России.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс снова сказал, что действия российских пилотов были опасными и непрофессиональными. Также он добавил, что это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".
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Что говорят в Госдепе США о сбивании их дрона
Нед Прайс заявил относительно падение их дрона MQ-9 Reaper: "Я думаю, что лучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что это, вероятно, было "нечаянно".
Вероятно, это было следствием глубокой некомпетентности одного из российских пилотов,
– заявил спикер Госдепа США.
Кроме того, Нед Прайс заверил, что:
- в конце концов это не имеет значения, ведь из-за действий российского самолета Соединенные Штаты должны были затопить дрон;
- "это могло спровоцировать гораздо больший инцидент, в этой ситуации или в других".
Следует отметить, что американские военные уже говорили, что инцидент с их дроном демонстрирует "некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм российской стороны".
Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. На самом деле это опасное и непрофессиональное действие россиян едва не привело к катастрофе обоих самолетов,
– сказал генерал ВВС США Джеймс Хекер.
Кроме того, военно-воздушные силы США уточнили, что российский истребитель Су-27 врезался в винт американского беспилотника. Из-за этого MQ-9 Reaperc разбился.
Джеймс Хекер добавил, что самолеты США и союзников будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве. Россию призвали вести себя "профессионально и безопасно".
Российский Су-27 сбил американский дрон MQ-9: коротко
- Европейское Командование Вооруженных сил США сообщило, что ориентировочно в 7 утра 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.
- Инцидент произошел во время пролета над международными водами Черного моря. В США рассказали, что несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо.
- По данным США, российский Су-27 также получил повреждение, однако сумел приземлиться. Американский беспилотник, сбитый российским истребителем, не находили и не поднимали из Черного моря.
- Следует заметить, что Штаты вызвали посла России в США. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные лица строго предупредили посла, что Кремль должен быть осторожнее во время полетов в международном воздушном пространстве вблизи американских активов. О реакции американцев на первое боевое столкновение России и США – читайте здесь.