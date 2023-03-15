Как российский истребитель сбил MQ-9 Reaper над Черным морем: СМИ смоделировали кадры

Российские военные сбили над Черным морем американский дрон MQ-9 Reaper. Журналисты изучили имеющуюся информацию и смоделировали, как все могло происходить.

Как заявили ранее в Пентагоне, российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. В результате беспилотник стал "непригодным для полетов".

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Как дрон мог упасть в море

Наш самолет MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9.

– заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Он отметил, что россияне совершили "опасный и непрофессиональный поступок". И он едва не стал причиной того, что разбиться мог еще истребитель Су-27.

Впоследствии журналисты попытались, проанализировав все имеющиеся у них данные, воспроизвести атаку на дроны. Они сделали графическое моделирование атаки российским Су-27 американского БПЛА MQ-9 Reaper.

Как Су-27 мог врезаться в MQ-9 Reaper: смотрите видео

Напомним, что около 02:03 14 марта по среднеевропейскому времени один из российских истребителей задел пропеллер беспилотника. В общей сложности в операции в акватории Черного моря участвовали два таких воздушных судна России.

Впоследствии бригадный генерал ВВС США Пат Райдер отметил, что из-за повреждений дрон вынуждены были сбросить в Черное море. Он на брифинге в Пентагоне подчеркнул, что БПЛА столкнулся с самолетом врага.

Еще одна немаловажная деталь, которую озвучило Европейское командование. Перед столкновением российские самолеты сбросили на беспилотник топливо. После этого пролетели над ним "в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

В США также позаботились о том, чтобы MQ-9 Reaper не попал в руки россиян. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы приняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, к нему имел доступ,

– подчеркнул Кирби.

Повреждения мог понести и российский Су-27