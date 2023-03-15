Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, еще нужно додуматься сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper перед заседанием в формате "Рамштайн". Так выходит, что Россия действительно случайно попыталась усилить поддержку Украины от международных партнеров.

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Зачем Россия сбила американский беспилотник

Как подчеркнул Саакян, Россия уже давно использует модель агрессивного поведения, которая является частью их культуры. Путин привык поднимать ставки и действует по принципам "боятся – значит уважают; бьет – значит любит".

Это была попытка продемонстрировать своему обществу, Западу и другим странам, наблюдающим за войной, что они способны дать по зубам США. Но способ, который они использовали, очень неоднозначный.

Как они сбили беспилотник? Ракетой? Нет. Посадили ли его, перехватив сигнал? Нет. Сбрасывали топливо и подрезали, рискуя своим самолетом, чтобы сказать, что это не нападение. И это вообще не совсем они. Это – манёвр. И всякое другое. Сделать так, чтобы можно было съехать и отказаться от ответственности,

– отметил Саакян.

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Украина попытается по максимуму использовать эту ситуацию

Саакян считает, что Соединенные Штаты не будут как-то жестко или симметрично реагировать на эту ситуацию. Они просто тихонько усилят определенную из линий помощи для Украины, которую думали сделать меньше.

Не следует воспринимать, что после этого инцидента Штаты существенно усилят помощь для Украины. Но это точно повлияет на психологический контекст на "Рамштайне" – союзники будут более решительными в вопросе помощи.

Это будет аргументом в руках (украинской – 24 Канал) делегации. Что россияне подняли ставку; этот удар нельзя пропустить. Поэтому нужно символически продемонстрировать и пальцем показать России, что еще раз сделаете – самолет собьем. А сейчас добавим еще один нолик к выделенным снарядам. Определенные положительные результаты будут. Украина попытается по максимуму использовать эту ситуацию,

– заметил Саакян.

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