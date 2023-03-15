Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, ще потрібно додуматися збити американський безпілотник MQ-9 Reaper перед засіданням у форматі "Рамштайн". Так виходить, що Росія дійсно випадково спробувала посилити підтримку України від міжнародних партнерів.

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Навіщо Росія збила американський безпілотник

Як наголосив Саакян, Росія вже давно використовує модель агресивної поведінки, яка є частиною їхньої культури. Путін звик підіймати ставки і діє за принципами "бояться – значить поважають; б'є – значить любить".

Це було спроба продемонструвати своєму суспільству, Заходу та іншим країнам, які спостерігають за війною, що вони здатні дати по зубах Сполученим Штатами. Але спосіб, який вони використали, є дуже неоднозначним.

Як вони збили безпілотник? Ракетою? Ні. Посадили його, перехопивши сигнал? Ні. Скидали паливо і підрізали, ризикуючи власним літаком, щоб сказати, що це не напад. І це взагалі не зовсім вони. Це – маневр. І багато чого іншого. Зробити так, щоб можна було з'їхати і відмовитися від відповідальності,

– зазначив Саакян.

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Україна спробує по максимуму використати цю ситуацію

Саакян вважає, що Сполучені Штати не будуть якось жорстко чи симетрично реагувати на цю ситуацію. Вони просто тихенько посилять певну з ліній допомоги для України, яку розраховували зробити меншою.

Не варто сприймати, що після цього інциденту Штати суттєво посилять допомогу для України. Але це точно вплине на психологічний контекст на "Рамштайні" – союзники будуть рішучішими у питанні допомоги.

Це буде аргументом в руках (української – 24 Канал) делегації. Що росіяни підняли ставку; цей удар не можна припустити. Тому треба символічно продемонструвати і пальцем показати Росії, що ще раз зробите – літак зіб'ємо. А зараз додамо ще один нулик до виділених снарядів. Певні позитивні результати будуть. Україна спробує по максимуму використати цю ситуацію,

– зауважив Саакян.

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