В США рассказали, нашли ли сбитый Россией дрон MQ-9 Reaper в Черном море

15 марта 2023, 14:45
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Источник:

Sky News

14 марта российские вояки уничтожили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Однако БПЛА еще не нашли в Черном море.

Об этом заявили представители США. Кстати, украинцы уже дали советы Соединенным Штатам, как отомстить России за сбитый Reaper.

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США не нашли сбитый дрон в Черном море

Представители США сообщили, что американский беспилотник, сбитый российским истребителем, не находили и не поднимали с Черного моря.

Кстати, в связи с крушением 14 марта был вызван посол России в США. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные лица строго предупредили посла. Они сказали ему, что Москва должна быть более осторожна во время полетов в международном воздушном пространстве вблизи американских активов.

Сбивание американского беспилотника над Черным морем: что известно

  • Европейское Командование Вооруженных Сил США сообщало, что MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо.
  • Так, истребитель Су-27 врезался в винт беспилотника, в результате чего дрон разбился.
  • Джон Кирби заявил, что об этом инциденте уже проинформировали президента США Джозефа Байдена. По его словам, хотя были и другие подобные перехваты, этот случай заслуживает внимания, ведь он был "опасным и непрофессиональным".
  • В США констатировали, что будут продолжать полеты в этом регионе, несмотря на произошедшее.
  • Украинцы бурно отреагировали на это и посоветовали США отомстить за уничтоженный беспилотник. Они призвали предоставить нашим защитникам более мощное оружие, например – ракеты большой дальности.

Автор: Софія Ковнір