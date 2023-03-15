В США рассказали, нашли ли сбитый Россией дрон MQ-9 Reaper в Черном море

14 марта российские вояки уничтожили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Однако БПЛА еще не нашли в Черном море.

Об этом заявили представители США. Кстати, украинцы уже дали советы Соединенным Штатам, как отомстить России за сбитый Reaper.

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Представители США сообщили, что американский беспилотник, сбитый российским истребителем, не находили и не поднимали с Черного моря.

Кстати, в связи с крушением 14 марта был вызван посол России в США. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные лица строго предупредили посла. Они сказали ему, что Москва должна быть более осторожна во время полетов в международном воздушном пространстве вблизи американских активов.

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