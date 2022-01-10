"Мрия" повредила стойку шасси в Польше: "Антонов" отправил специалистов на помощь

Крупнейшее воздушное судно в мире Ан-225 "Мрия" повредило стойку шасси и не может вылететь из Польши. "Антонов" уже отреагировали на этот инцидент.

В государственном предприятии одобрили решение отправить на помощь самолет с техниками. Они должны будут осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.

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Обнаружена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит Ан-26 с нашими специалистами. Достаточно оперативно должны это исправить,

– отметили в ГП.

Пока конкретных сроков ремонта "Антонов" не называет, ожидая прибытия своих специалистов на место.

К слову, Ан-225 "Мрия" сейчас находится в польском городе Жешув, куда прилетел из Стамбула 9 января.

Что известно про "Мрию" Ан-225 "Мрия" – самый большой и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен лишь в одном экземпляре. Его создали еще в 1980 годах.

Самолет "Мрия" поразил поляков

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" приземлился в Польше, разрезав густой туман на части.

Впоследствии в сети появилась видеозапись, которую обнародовал один из очевидцев невероятного действа.

На ролике сперва лишь слышен звук шести двигателей приближающегося воздушного судна. Однако самого его не было видно, но через несколько мгновений зрители были поражены появлением.

Украинская "Мрия" поразила поляков: смотрите видео