"Мрию" могли спасти, но руководство "Антонов" бездействовало, – экс-капитан самолета
Источник:ютуб Dmytro Antonov
Уничтоженный россиянами самолет АН-225 "Мрия" можно было спасти. Однако это не удалось из-за бездействия руководства госпредприятия "Антонов".
Об этом рассказал бывший капитан самолета Дмитрий Антонов. Он отметил, что руководство этого завода незадолго после вторжения якобы сбежало из страны.
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Кто предлагал перебазировать флот
Мужчина сообщил, что за день до уничтожения судна, 26 февраля, поступило предложение о его перегоне. Тогда НАТО и NSPA, предлагали перебазировать флот в Лейпциге со всем персоналом, экипажем и запчастями. Однако ответа на это предложение так и не последовало.
Я считаю, что не было принято решение о перегоне, потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS,
– сказал экс-капитан.
Он также предположил, что причиной бездействия могли стать связи работников Госпредприятия с Россией. Однако пока это никак не комментировали ни в "Антонов", ни правоохранители.
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