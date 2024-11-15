Несмотря на бронь: почему руководитель департамента Минцифры добровольно присоединился к ВСУ

Мстислав Баник, руководитель департамента в Минцифре, добровольно вступил в ВСУ, несмотря на бессрочную бронь от мобилизации. Чиновник присоединился к подразделению CODE 9.2 в составе 92 ОШБр имени Ивана Сирко.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Мстислав Баник рассказал, что толчком к смене профессии стали его ценности. Он отмечает, что продолжает быть последовательным и верным себе.

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Почему чиновник Минцифры пошел в ВСУ

Мстислав Баник рассказал, что в 2019 году он ушел из бизнеса в команду к Михаилу Федорову, стал его советником, а потом пошел на государственную службу, чтобы сделать что-то для страны и для людей. Теперь же он присоединился к ВСУ – и это является его системой ценностей.

Сейчас, когда идет война, я продолжаю быть последовательным и верным себе. Это не было сложное решение. С самого начала полномасштабного вторжения я понимал, что рано или поздно наступит момент, когда я пойду в армию, как только мне позволят обстоятельства. Так я и сделал. Я действительно был бессрочно забронирован. Поэтому, чтобы попасть в ВСУ, я подписал контракт, потому что мобилизовать меня не могли никоим образом. Уже на основе подписанного контракта я стал освобожденным от полномочий и служу в Вооруженных Силах,

– сказал глава департамента Минцифры.

Баник заметил, что жена была не удивлена его решением – она сказала, что знала, за кого выходила замуж. Более того, отец и дедушка чиновника также были военными. А в отношении коллег, Мстислав Баник говорит, что все были шокированы.

"Не могу сказать, что Михаил Федоров и первый заместитель Алексей Вискуб отпускали меня с легким сердцем, но они безусловно поддержали меня. Я пошел служить спокойно с поддержкой семьи и с поддержкой на работе", – отмечает военный.