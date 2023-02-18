Эта война – не только о солдатах, – в AP рассказали печальную историю о 5 друзьях из Бучи

Ведущие мировые медиа продолжают транслировать ход полномасштабной войны в Украине. В частности издание Associated Press рассказало печальную историю о 5 друзьях из Бучи.

Вторжение России в Украину навсегда изменило их жизнь. История полна горя утраты и пронизывает до глубины души.

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Как война изменила судьбу 5 украинцев из Бучи

В AP рассказали историю 5 друзей из Бучи – Алексея Завадского, Юрия Стяглюка, Анастасии и Вадима Охрименко и Анны Коростенской. В первый день вторжения, 24 февраля, в Бучу вошли российские войска.

Полная террора и произвола оккупация длилась 33 дня, а сам город стал одним из самых ярких символов ужасов российского вторжения. Товарищи знали друг друга с детства.

Приход врага они застали дома. Анастасии удалось уехать из города, в то же время Анна находилась там до 10 марта и была очевидцем бесчеловечного террора захватчиков.

Юрий, Алексей и Вадим, увидев резню, которую устроили россияне в их городе, весной 2022 года не колеблясь пошли защищать родные земли в составе ВСУ. 24 августа в Марьянке погиб Юрий.

Воин был мужем Анастасии и хорошим товарищем ее брата Вадима. Утрата близкого человека стала чрезвычайно болезненным ударом.

Анастасия плачет над гробом своего мужа Юрия / Фото AP

После этого Алексей понял, что нельзя откладывать жизнь на потом. Он решился сделать предложение Анне и признался, что давно любил ее.

Однако, к сожалению, пара не успела жениться. 15 января Алексей умер на руках у Вадима под Бахмутом во время российской атаки.

Анна горюет над могилой любимого / Фото AP

Эта война – не только о солдатах. Речь идет обо всех, кто с ними связан, и об их боли,

– отметила Анна.

Как Анна, Анастасия и Вадим переживают потерю близких

Анна и Анастасия понимают друг друга, как никто других. Девушки вместе проживали невыразимую боль на похоронах своих любимых.

Говорят, Земля крутится. Моя Земля остановилась,

– отмечает Анна.

Анна сохранила рубашку жениха / Фото AP

Анастасия также признается, что ее боль никуда не исчезла. Время не залечило раны, потеря любимого навсегда изменила девушку.

Анастасия Охрименко держит обручальное кольцо, подаренное ей покойным мужчиной / Фото AP

Вадим после потери собратьев вернулся на фронт. Парень продолжил защищать родную землю, пообещав, что постарается выжить.

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Потери среди украинских защитников на фронте: последние случаи

Вблизи Бахмута во время выполнения боевого задания погибли 2 полицейских. Боец "КОРДа" из Черниговщины Богдан Бондарчук и его коллега из тернопольского "КОРДа" Виктор Мельниченко. Герои скончались в результате российского удара авиацией.

12 февраля в Донецкой области потерял жизнь известный овцевод из Ивано-Франковской области Михаил Кознюк. Погибшему было всего 26 лет.

45-летний гражданин Великобритании Джонатан Шенкин также погиб от рук россиян. Известно, что он служил фельдшером в Вооруженных силах Украины. На войне в Украине он проявил свою храбрость и отвагу.

Редакцияпередает искренние соболезнования родственникам и близким павших Героев Украины.