Эта война – не только о солдатах, – в AP рассказали печальную историю о 5 друзьях из Бучи
Источник:Associated Press
Ведущие мировые медиа продолжают транслировать ход полномасштабной войны в Украине. В частности издание Associated Press рассказало печальную историю о 5 друзьях из Бучи.
Вторжение России в Украину навсегда изменило их жизнь. История полна горя утраты и пронизывает до глубины души.
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Как война изменила судьбу 5 украинцев из Бучи
В AP рассказали историю 5 друзей из Бучи – Алексея Завадского, Юрия Стяглюка, Анастасии и Вадима Охрименко и Анны Коростенской. В первый день вторжения, 24 февраля, в Бучу вошли российские войска.
Полная террора и произвола оккупация длилась 33 дня, а сам город стал одним из самых ярких символов ужасов российского вторжения. Товарищи знали друг друга с детства.
Приход врага они застали дома. Анастасии удалось уехать из города, в то же время Анна находилась там до 10 марта и была очевидцем бесчеловечного террора захватчиков.
Юрий, Алексей и Вадим, увидев резню, которую устроили россияне в их городе, весной 2022 года не колеблясь пошли защищать родные земли в составе ВСУ. 24 августа в Марьянке погиб Юрий.
Воин был мужем Анастасии и хорошим товарищем ее брата Вадима. Утрата близкого человека стала чрезвычайно болезненным ударом.
После этого Алексей понял, что нельзя откладывать жизнь на потом. Он решился сделать предложение Анне и признался, что давно любил ее.
Однако, к сожалению, пара не успела жениться. 15 января Алексей умер на руках у Вадима под Бахмутом во время российской атаки.
Эта война – не только о солдатах. Речь идет обо всех, кто с ними связан, и об их боли,
– отметила Анна.
Как Анна, Анастасия и Вадим переживают потерю близких
Анна и Анастасия понимают друг друга, как никто других. Девушки вместе проживали невыразимую боль на похоронах своих любимых.
Говорят, Земля крутится. Моя Земля остановилась,
– отмечает Анна.
Анастасия также признается, что ее боль никуда не исчезла. Время не залечило раны, потеря любимого навсегда изменила девушку.
Вадим после потери собратьев вернулся на фронт. Парень продолжил защищать родную землю, пообещав, что постарается выжить.
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Потери среди украинских защитников на фронте: последние случаи
- Вблизи Бахмута во время выполнения боевого задания погибли 2 полицейских. Боец "КОРДа" из Черниговщины Богдан Бондарчук и его коллега из тернопольского "КОРДа" Виктор Мельниченко. Герои скончались в результате российского удара авиацией.
- 12 февраля в Донецкой области потерял жизнь известный овцевод из Ивано-Франковской области Михаил Кознюк. Погибшему было всего 26 лет.
- 45-летний гражданин Великобритании Джонатан Шенкин также погиб от рук россиян. Известно, что он служил фельдшером в Вооруженных силах Украины. На войне в Украине он проявил свою храбрость и отвагу.