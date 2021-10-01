В Мукачево произошел масштабный пожар на территории бывшего завода: жуткие фото

На территории бывшего завода в Мукачево вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил площадь в более 1000 квадратных метров.

Возгорание возникло в здании 1 октября. Сообщение о пожаре на территории бывшего завода "Мукачевприбор" поступило к спасателям в 11:30.

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Жителям города ничего не угрожает

В Мукачевском городском совете уточнили, что загорелись деревянные перекрытия здания. Там также отметили, что опасности для горожан и окружающей среды нет. По состоянию на 14:00 пожар удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Крупный пожар вспыхнул в Мукачево / Фото ГСЧС

К ликвидации пожара привлекли водоканал города и службу быстрого реагирования муниципальной инспекции. На месте работают 9 единиц специализированной техники ГСЧС.

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