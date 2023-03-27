В России уволили генерала, который обеспечил оккупантам большие потери под Угледаром, – СМИ

Российские паблики буквально кишат информацией об увольнении генерал-полковника вооруженных сил России Рустама Мурадова. Напоминаем, он причастен к безумным потерям врага под Угледаром.

Сразу же оговоримся, что точно не можем быть уверены в увольнении. О том, что Мурадова убрали с должности командующего Восточной группировкой войск, сообщили сами военкоры. Но даже они отмечают, что на официальном уровне этого никто не подтвердил, передает 24 Канал.

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Интересно, что российские СМИ просто представляют факт увольнения. Более того, отмечают определенные успехи "Востока" на Запорожском направлении. И просто констатируют, что группировка "имела серьезные проблемы в рамках наступления у Угледара". Ну вы понимаете, колоссальные потери у Угледара они называют "серьезными проблемами". Сама же новость об увольнении разлетелась российскими пабликами 26 марта.

Мурадова критиковали "лидеры мнений"

И пока журналисты пытаются как-то отбелить Мурадова, так называемые лидеры мнений в свое время его щедро критиковали. Они обвиняли командующего в провальных операциях в войне против Украины. В частности, на Угледарском направлении.

Мурадова также называют "мясником". Причиной этого стали колоссальные потери, которые его подразделения несли. Причем говорится как о живой силе, так и о технике. А среди последних значительных провалов стоит отметить разгром врага вблизи Угледара. Там нашим защитникам удалось ликвидировать две элитные бригады морской пехоты. Также у врага стало на более 100 единиц техники меньше.



Когда-то Путин подпускал своих приспешников настолько близко / Фото росСМИ

Отправлял идти по минным полям

Собственно, Мурадов отдал приказ своим военным идти на Угледар. Заметим, что в тот момент направление было щедро усеяно минами. И это в свое время подтвердил Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

К слову, об этом писали даже российские паблики. В сообщениях говорилось, что Мурадов "без ограничений людей и технику сжигает на Угледарском направлении". И что, несмотря на это, оккупантам не удалось продвинуться. Более того, они даже не воевали там. А все потому, что их каждый раз сжигали "на марше, или они сами минными полями шли".

Но это еще не все. Мурадова считают причастным к еще одной провальной операции оккупантов. Так, под Павловкой в Донецкой области погибли сотни захватчиков, в том числе морские пехотинцы.

Интересно, что среди критиков руководства Мурадова были вагнеровцы. Один из неофициальных телеграм-каналов наемников угрожал, что отправит командующего на "концерт Кобзона". Такую расправу ему пообещали за то, что он отсиживается в штабе, пока на верную гибель отправляет одну колонну россиян за другой.

Кратко о Мурадове