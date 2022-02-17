Мураев-гауляйтер и Кива-спикер: интервью с экспертом о коварных мечтах Кремля насчет Украины

После того, как Виктор Медведчук фактически сошел с политической авансцены, его место сразу же заняли Евгений Мураев и Илья Кива. Именно с этими двумя деятелями сегодня ассоциируют деятельность "пятой колонны" в Украине.

О российских надеждах на Мураева, борьбе с антиукраинскими политиками и настоящем назначении спикера Кивы – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал независимый политический эксперт Игорь Заречный.

К теме Россия планирует сменить власть в Украине на Мураева и Азарова, – МИД Британии

О Мураеве-гауляйтере

На что рассчитывает Кремль, делая ставку на Мураева в роли карманного премьера?

Информация о роли Мураева может являться частью информационно-пропагандистской кампании России. Таким образом, агрессор хочет дополнительно усилить дестабилизирующий эффект от сообщений о вторжении, которое должно произойти.

Рассматривая Мураева как потенциального кандидата на должность главы марионеточного правительства, Москва принимает во внимание его достаточно мощную медийность. Вторая составляющая образа Мураева как выгодного Кремлю лица подневольной Украины – отсутствие громких скандалов, связанных с его персоной. Он наименее зашкварный среди всех пророссийски ориентированных политических игроков.

Россия хочет сменить власть в Украине на Мураева

Сам фигурант британского разоблачения заявлял, что в Москве на столе фамилия совсем другого кандидата, и никак не его. О какой альтернативе может идти речь?

Вероятно, Путин рассматривает кого-то из так называемой группы Медведчука – Рабиновича внутри ОПЗЖ. Партия же раскололась сейчас на два лагеря.

Одни – за тесные отношения с россиянами, едва ли не до такой степени, чтобы вернуть Украину в сферу влияния России. Эту группу возглавляет сейчас Рабинович, в отсутствие Медведчука. А другие, во главе с Бойко, придерживаются более умеренной позиции. Хотят просто возобновить добрососедские отношения с Москвой и тому подобное.

Разъясните слова советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка о том, что у власти давно уже была информация о деятельности Мураева?

Может ли Евгения Мураева ждать уголовное производство?

Если у них были такие данные, то возникает логичный вопрос: почему не действовали раньше? Возможно, считали, что противоправная деятельность Мураева и его телеканала НАШ не представляет серьезной опасности.

Его почти наверняка можно было бы привлечь к ответственности за коллаборационизм, если бы соответствующий закон сейчас приняла Верховная Рада. Но уже можно сказать, что у Мураева со временем могут появиться проблемы на почве предъявления обвинений, скажем, по той же статье, по которой проходит Медведчук.

На самом деле, вариантов может быть много: от финансирования терроризма до государственной измены.

Игорь Заречный / Фото предоставлено сайту 24 канала

Борьба с "пятой колонной" продолжится после разоблачения британцами российских побуждений?

Она будет продолжаться – здесь не должно быть никаких сомнений. Вопрос только в том, кто ее продолжит охотнее: политическая верхушка или гражданское общество с помощью "уличной демократии" или представления разнообразных обращений и петиций, как это происходит уже сейчас.

Читайте также Гауляйтер Мураев: пророссийский хрен не слаще пророссийской редьки

О Киве-спикере

Что ждет Киву? Его в конце концов посадят в тюрьму?

Рано или поздно, думаю, он все-таки сядет. Кива дал для этого более чем достаточно поводов. В прошлом году правоохранители уже начали "работать в отношении него". Вспомним хотя бы проведенные обыски.

Относительно свежа в памяти и стрельба в парке, которую он устроил во имя мифической "борьбы с фашизмом" в Украине.

Илья Кива и Виктор Медведчук "сплетничают" в Верховной Раде / Фото Яна Доброносова

А почему, собственно, Киву сделали едва ли не главной "говорящей головой" в ОПЗЖ? Он же явно не отличается выдающимися ораторскими способностями.

Потому что он может позволить себе произнести на публику те тезисы, которые у остальных его однопартийцев в голове, но не на языке. К тому же Кива, транслируя не прикрыто антиукраинские нарративы, таким образом помогает своей партии эффективно работать с целевым электоратом.

Придерживаясь ярко выраженной пророссийской позиции в своей публичной риторике, Кива демонстрирует России полную преданность со стороны своей и своих единомышленников. Парламентарий, сидя в Киеве, будто хочет сказать: "Смотрите, русские, я и мои коллеги любим вас и всячески поддерживаем ваше видение украинской политики!"

Своим присутствием Кива усиливает или наоборот ослабляет собственную политсилу?

От пребывания этой персоны в своем составе партия, которую представляет Кива, ни выигрывает, ни проигрывает. Она просто использует его в качестве рупора табуированных для других своих эмиссаров тем в публичных выступлениях. То есть, Киве отвели роль некоего "полезного идиота". Его задача – быть живой политической технологией.

Интересно Кива попросил Россию "освободить Украину", но там ответили, что "война – невозможна"

Как вы думаете, стоит ли ожидать каких-то беспорядков с участием "Патриотов за жизнь", которые являются силовым крылом ОПЗЖ, на фоне нарастания напряжения на границе с Россией?

Кива в видео послал на*уй украинцев: ушанка повлияла

Очень маловероятно. У них банально не хватит ни административного, ни силового ресурсов для реализации планов расшатывания внутриполитической ситуации в Украине какой-либо подрывной деятельностью. А слова о том, что Кива и его приспешники – сильные и готовые действовать, сказанные осенью прошлого года, так и останутся голословными угрозами. Не больше.