"Проявление лицемерия и ненависти": израильские министры обвинили прокурора МКС в антисемитизме
Источник:The Times of Israel
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также 3 лидеров движения ХАМАС. После этого израильские министры обвинили прокурора МКС в антисемитизме.
Лидерам боевиков ХАМАС инкриминируют преступления против человечности в Израиле и Секторе Газа. Такие же обвинения выдвигают и премьеру Израиля и министру обороны, однако их обвиняют в совершении преступлений на территории Сектора Газа.
Важно В Гааге могут выдать ордера на арест лидеров Израиля: что происходит и каких последствий ждать
Прокурора МУС обвинили в антисемитизме
Ультраправые израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора МУС в антисемитизме. Они отметили, что запрос ордеров на арест Нетаньяху и Галанта – это проявление лицемерия и ненависти.
Мы не видели такого проявления лицемерия и ненависти к евреям, как тот, который продемонстрировал суд в Гааге со времен нацистской пропаганды. Нацисты также выступали от имени "морали", и здесь не было ничего, кроме антисемитизма,
– заявил Смотрич.
Министр финансов Израиля также выразил свою поддержку Нетаньяху и Галанту, а также отметил, что "ордера на арест для них – это ордера на арест для всех нас".
В то же время Бен-Гвир призвал Израиль прекратить свое участие в "антисемитских" международных судебных процессах в Гааге. Более того, он считает, что премьер-министр и министр обороны должны игнорировать "антисемитского прокурора" Карима Хана. Кроме того, Бен-Гвир считает, что Израиль наоборот должен усилить атаку на ХАМАС, пока боевики не будут полностью уничтожены.
МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху: что известно
- В начале мая журналисты Bloomberg написали, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест Нетаньяху и других израильских чиновников. В США это вызвало серьезное беспокойство, ведь сейчас Израиль приближается к урегулированию прекращения огня с ХАМАС.
- Журналисты отмечали, что ордера на арест руководства Израиля могут вызвать новую волну протестов в мире. Кроме того, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац дал указание представительствам своей страны по всему миру подготовиться к волне антисемитизма, антиеврейских и антиизраильских вспышек на фоне сообщений о вероятных ордерах.
- Днем 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, что запросил ордера на арест на Нетаньяху и Галанта, а также 3 лидеров боевиков ХАМАС. В Гааге заявили, что Израиль якобы "намеренно и систематически лишал гражданское население во всех частях Газы объектов, необходимых для выживания человека".