Не могут поставить на паузу: какие угрозы существуют для Харьковского направления

Оккупанты не оставляют своих планов в Харьковской области. Уже была информация, что они перебрасывают туда свои резервы с других участков фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что основным для оккупантов остается Донецкое направление. Однако они также не хотят уменьшать давление на Харьковщине или поставить все там на паузу.

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Что происходит на Харьковщине

Как предположил Мусиенко, враг осознает – как только уменьшит давление на Харьковщину, то пойдут успешные контратаки от Сил обороны Украины. И их вполне могут выгнать вплоть до Белгородской области. Тогда же украинские подразделения переведут на другие участки фронта. В том числе и в Донецкую область.

Враг сейчас фактически находится в активной обороне на Харьковском направлении. Подразделения Сил обороны пытаются отбросить врага. На это идут ресурсы. Вероятно, Россия считает выгодным сковать там наши подразделения.

Они считают, что все равно смогут сковать больше наших подразделений. А мы же заставляем перебрасывать их подразделения. Такая идет оперативно-штабная "игра", кто кого перехитрит. Но Россия таки уменьшает присутствие на Краматорском и на Кураховском направлениях,

– отметил Мусиенко.