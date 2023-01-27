Мустафа Наем получил новую должность: какие обязанности будет выполнять

Мустафа Найем, до сих пор являвшийся заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры, возглавит Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Такое решение Кабмин принял в пятницу, 27 января.

По решению правительства, Найем переходит в Агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы. Агентство продолжит работу в рамках стратегического плана послевоенного восстановления.

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Какие обязанности Найема на новой должности

Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства:

запустить фактическую работу с первыми объектами обновления;

отработать механизм взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

скоординировать запросы от регионов по приоритетным проектам восстановления.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уверяет, что Агентство восстановления ищет лучших экспертов в области строительства, архитектуры и менеджмента. Также в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать Антикоррупционный офис.

Также министр уверял, что власть открыта для сотрудничества с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современных стандартов и процедур в процессе управления проектами.

Напомним, что Найем работал замминистра инфраструктуры с августа 2021 года. До этого он два года был заместителем генерального директора концерна "Укроборонпром".

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