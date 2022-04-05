Мужчин на Запорожье заставляют раздеваться, ищут синяки от автомата и патриотические татуировки

На блокпостах временно оккупированных территорий русские военные видят угрозу во всех мужчинах. Они понимают, что это может быть бывший воин АТО или просто патриот, поэтому пытаются совершать репрессии.

Об этом рассказал корреспондент из Запорожья в эфире 24 канала. Он отметил, что оккупанты требуют мужчин раздеваться и ищут патриотические тату, таким образом они рассчитывают найти бойцов Азова.

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Теперь они еще и по селам на Запорожье ездят и требуют мужчин показывать свое туловище, но уже ищут синяки от автомата или следы от бронежилета. Так они пытаются разыскать военных, чтобы арестовать,

– поделился корреспондент.

Вчера в Мелитополе оккупанты похитили мать бойца АТО, с которым побоялись выяснить отношения на поле боя, а похитили женщину, чтобы выбить информацию о сыне. Следует отметить, что последние действия оккупантов на временно захваченной территории хаотичны и непоследовательны, резюмирует журналист.

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