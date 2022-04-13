Мужчина чудом остался жив, а щенка засыпало обломками: история спасения на Донетчине

Вражеские обстрелы в Донецкой области не утихают. И от них страдают не только мирные жители населенных пунктов, но и их домашние любимцы.

Так, в результате обстрела Михайловки Донецкой области щенка засыпало обломками и землей. Его 77-летний хозяин чудом остался жив.

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Щенка удалось спасти из-под обломков

Сотрудники ГСЧС и полиции мобилизовали свои силы. Сделали они это ради того, чтобы спасти маленького четвероногого. Сам дедушка уже было отчаялся увидеть щенка живым. Но спасатели решили до последнего провести операцию. Они слышали, что домашний любимец скулит, а значит – он все еще жив.

Смотрите, как спасатели вытаскивали из-под завалов щенка:

К счастью, малого удалось вытащить живым из-под завалов. Ему и его хозяину оказали медицинскую помощь. А само военное преступление, как и следовало, правоохранители задокументировали.

Оккупант ответит перед законом за каждую ракету и снаряд, выпущенные в мирное население,

– подчеркнули в полиции.

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