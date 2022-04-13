Так, внаслідок обстрілу Михайлівки, що на Донеччині, цуценя засипало уламками та землею. Його 77-рійний господар дивом залишився живим.

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Цуценя вдалося врятувати з-під уламків

Співробітники ДСНС і поліції мобілізували свої сили. Зробили вони це задля того, щоб врятувати маленького чотирилапого. Сам дідусь уже було зневірився побачити цуценя живим. Але рятувальники вирішили до останнього провести операцію. Вони чули, що домашній улюбленець скавчить, а отже – він усе ще живий.

Дивіться, як рятувальники витягали з-під завалів цуценя:

На щастя, малого вдалося витягнути живим з-під завалів. Йому та його господареві надали медичну допомогу. А сам воєнний злочин, як і слід було, правоохоронці задокументували.

Окупант відповість перед законом за кожну ракету та снаряд, випущені в мирне населення,

– наголосили в поліції.

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