В Черновицкой области напали с баллончиком на представителей ТЦК: у защитника химические ожоги

На Буковине мужчина напал на представителей ТЦК, использовав против них газовый баллончик. Серьезно пострадал защитник Украины, его госпитализировали в больницу.

В результате нападения пострадал военнослужащий, которого перевели в ТЦК и СП из боевой бригады после тяжелого ранения.

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Подробности инцидента

Происшествие случилось 31 мая в селе Черепковцы. Сообщается, что когда представители ТЦК и СП раздавали повестки, военнообязанный гражданский мужчина распылил на них газовый баллончик. Его задержали на месте.

Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции,

– сообщили в ТЦК и СП.

Пострадал военный, который защищал страну

Сообщается, что один из военнослужащих ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

В Центре отметили, что пострадавший является защитником Украины. Это военнослужащий, которого перевели в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.

К слову, за препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП, в соответствии с Уголовным кодексом, можно получить от 5 до 8 лет за решеткой. Об этом сказано в статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".

Кроме этого, правоохранители еще должны квалифицировать использование газового баллончика против представителя ТЦК.

Это не первый подобный случай на Буковине