В Черновицкой области напали с баллончиком на представителей ТЦК: у защитника химические ожоги
Источник:Черновицкий областной ТЦК и СП
На Буковине мужчина напал на представителей ТЦК, использовав против них газовый баллончик. Серьезно пострадал защитник Украины, его госпитализировали в больницу.
В результате нападения пострадал военнослужащий, которого перевели в ТЦК и СП из боевой бригады после тяжелого ранения.
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Подробности инцидента
Происшествие случилось 31 мая в селе Черепковцы. Сообщается, что когда представители ТЦК и СП раздавали повестки, военнообязанный гражданский мужчина распылил на них газовый баллончик. Его задержали на месте.
Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции,
– сообщили в ТЦК и СП.
Пострадал военный, который защищал страну
Сообщается, что один из военнослужащих ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
В Центре отметили, что пострадавший является защитником Украины. Это военнослужащий, которого перевели в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.
К слову, за препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП, в соответствии с Уголовным кодексом, можно получить от 5 до 8 лет за решеткой. Об этом сказано в статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".
Кроме этого, правоохранители еще должны квалифицировать использование газового баллончика против представителя ТЦК.
Это не первый подобный случай на Буковине
- Напомним, что месяц назад в Черновицкой области также случилось нападение на представителя ТЦК.
- Группа людей заблокировала автомобиль военного и повалила его на землю.
- После того, как на него напали, он совершил предупредительные выстрелы в землю и вызвал полицию.
- К слову, этот служащий тоже был переведен в ТЦК и СП с 10 отдельной горно-штурмовой бригады в связи с состоянием здоровья и боевыми травмами.