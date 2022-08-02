В Ольховке эксгумировали тела погибших

Украинские защитники освободили Ольховку 25 марта, после чего там обнаружили могилы людей на огородах, возле домов и других местах, где удавалось их похоронить. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Как она объяснила, после деоккупации тела погибших начали эксгумировать, чтобы перезахоронить как должное. На днях произошла последняя подобная эксгумация, а корреспондентка рассказала трагическую историю, связанную с этим трагически погибшим человеком.

Во время похорон начались обстрелы, погибли еще двое

Во время одного из обстрелов села 2 марта погибла пожилая женщина. Ее тело нашел в коридоре сын, Геннадий Новиков, вернувшийся домой. По его словам, в голову его матери попал осколок.

На следующий день, 3 марта, родственники и соседи решили похоронить женщину на кладбище. Они сделали это, несмотря на то, что местные жители призывали не выходить на улицу и прятаться в своих домах. Прямо во время похорон начался очередной вражеский обстрел.

Когда начали закапывать, раздался первый выстрел, взрыв – никто не пострадал. После второго взрыва нас немного контузило,

– поделился сын погибшей.

Геннадий Новиков поделился трагической историей / Фото Анны Черненко, 24 канал

Когда Геннадий встал, он увидел, что рядом лежал мертвый мужчина. Его также похоронили неподалеку, однако неглубоко – так, как смогли, ведь при обстреле был ранен еще один их сосед, которому нужна была медицинская помощь.

"Второй молодой парень кричал, что у него оторвана рука. Я посмотрел, с рукой все было нормально, только ранение", – вспомнил Геннадий.

Как оказалось позже, парню, которого осматривал мужчина, попало еще и в ногу. Он ничего не сказал об этом – вероятно, из-за болевого шока. Его привезли в больницу, но спасти жизнь не смогли – он погиб от потери большого количества крови.

В Ольховке завершили эксгумацию тел убитых оккупантами людей / Фото Анны Черненко, 24 канал

Корреспондентка Анна Черненко рассказала трагическую историю с Харьковщины: смотрите видео

Враг продолжает обстреливать Харьковщину: последние новости

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В ночь на 31 июля захватчики также били по Харькову. Люди услышали целую серию взрывов.

Ночью 30 июля город был обстрелян дважды. Под удар попало училище, там начался масштабный пожар.

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