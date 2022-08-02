У Вільхівці ексгумували тіла загиблих

Українські захисники звільнили Вільхівку 25 березня, після чого там виявили могили людей на городах, біля будинків та в інших місцях, де вдавалося їх поховати. Про це в ефірі 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Як вона пояснила, після деокупації тіла загиблих почали ексгумувати, аби перепоховати як належне. Днями відбулася остання така ексгумація, а кореспондентка розповіла трагічну історію, пов'язану з цією трагічно загиблою людиною.

Під час похорону почався обстріл, загинули ще двоє

Під час одного з обстрілів села 2 березня загинула літня жінка. Її тіло знайшов у коридорі син, Геннадій Новіков, який саме повернувся додому. за його словами, у голову його матері влучив осколок.

Наступного дня, 3 березня, родичі та сусіди вирішили поховати жінку на кладовищі. Вони зробили це, попри те, що місцевих мешканців закликали не виходити на вулицю та ховатися у своїх домівках. Просто під час похорону розпочався черговий ворожий обстріл.

Коли почали закопувати, пролунав перший постріл, вибух – ніхто не постраждав. Після другого вибуху нас трохи контузило,

– поділився син загиблої.

Геннадій Новіков поділився трагічною історією / Фото Анни Черненко, 24 канал

Коли Геннадій встав, він побачив, що поруч лежав мертвий чоловік. Його також поховали неподалік, однак неглибоко – так, як змогли, адже під час обстрілу був поранений ще один їхній сусід, якому потрібна була медична допомога.

"Другий молодий хлопець кричав, що у нього відірвана рука. Я подивився, з рукою все було нормально, лише поранення", – пригадав Геннадій.

Як виявилося пізніше, хлопцеві, якого оглядав чоловік, влучило ще й у ногу. Він нічого не сказав про це – ймовірно, через больовий шок. Його привезли до лікарні, але врятувати життя не змогли – він загинув від втрати великої кількості крові.

У Вільхівці завершили ексгумацію тіл вбитих окупантами людей / Фото Анни Черненко, 24 канал

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Уночі 30 липня місто обстрілювали двічі. Під удар потрапило училище, там почалася масштабна пожежа.

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