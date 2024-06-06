В Киеве на Крещатике гражданский избил военного ТЦК

Вчера, 5 июня, в Киеве возле станции метро "Крещатик" произошел конфликт между работником ТЦК и гражданским. В конце концов, мужчина ударил военнослужащего в лицо.

Сейчас в Киевском городском ТЦК и СП сообщили об избиении их работника и рассказали детали инцидента. Отмечают, что мужчина сам подошел к военнослужащим и спровоцировал конфликт.

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Военный, который пострадал в результате действий гражданского, служил в боевом подразделении и имеет ранения.

"Вечером 5 июня возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки подошел человек в гражданском и начал провоцировать конфликт", – говорится в сообщении ТЦК.

Военные не поддались эмоциям

Отмечают, что военнослужащие, не поддались на провокации. Зато на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. В ответ тот начал угрожать и ударил одного из военнослужащих.

"Нападающего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог", – добавляют в ТЦК

В то же время, как выяснилось впоследствии, человек оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно оставил воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований. Открыто уголовное производство по факту СЗЧ, ведутся следственные действия.

Что известно об инциденте

Видео конфликта, о котором написали сегодня в Киевском городском ТЦК и СП, распространили вчера в телеграмм-каналах. На кадрах можно услышать, как гражданский мужчина требует забрать от него руки, а потом наносит удар в лицо мужчине в военной форме.

Также на видео видно, что работники ТЦК не стали применять силу, а обратились к работникам полиции.

Конфликт между ТЦК и гражданским возле метро "Крещатик": видео

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