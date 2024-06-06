Наразі у Київському міському ТЦК та СП повідомили про побиття їх працівника та розповіли деталі інциденту. Зазначають, що чоловік сам підійшов до військовослужбовців та спровокував конфлікт.

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Військовий, який постраждав унаслідок дій цивільного, служив у бойовому підрозділі та має поранення.

"Ввечері 5 червня біля метро "Хрещатик" до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт", – ідеться у повідомленні ТЦК.

Військові не піддались емоціям

Наголошують, що військовослужбовці, не піддались на провокації. Натомість на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. У відповідь той почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців.

"Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг", – додають у ТЦК

Водночас, як з'ясувалось згодом, чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії.

Що відомо про інцидент

Відео конфлікту, про який написали сьогодні у Київському міському ТЦК та СП, поширили вчора у телеграм-каналах. На кадрах можна почути, як цивільний чоловік вимагає забрати від нього руки, а тоді завдає удару в обличчя чоловікові у військовій формі.

Також на відео видно, що працівники ТЦК не стали застосовувати силу, а звернулись до працівників поліції.

Конфлікт між ТЦК та цивільним біля метро "Хрещатик": відео

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