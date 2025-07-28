На Закарпатье мужчина десять дней держал жену на цепи и избежал наказания

Закарпатца Петра Панющика признали виновным в избиении и лишении свободы своей жены. Однако Иршавский районный суд ограничился лишь условным сроком на 1,5 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что известно о деле на Хустщине?

В апреле 2025 года в селе Белки Хустского района. 70-летний Петр Панющик избил 68-летнюю жену палкой, а затем привязал ее 7-метровой цепью к мебели в летней кухне. Потерпевшую освободили полицейские.

Во время рассмотрения суда обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что поссорился с женой из-за того, что она пила. Чтобы женщина не могла пойти в магазин за алкоголем он решил одеть на ее ногу металлическую цепь с детской качели, другой конец прицепить к столу.

Сама потерпевшая подтвердила, что мужчина избил ее палкой и одел на нее цепь.

Цепь была длинная и она могла ходить по комнатам, но выходить на улицу не могла. Цепь сняли работники полиции. С 17 по 28 апреля мужчина ее не бил, не оскорблял, но отказывался снимать цепь. Сейчас она простила обвиняемого, просит строго его не наказывать,

– говорится в судебном приговоре.

Судья Елена Гичка признала Петра Панющика виновным в нанесении легких телесных повреждений и лишении свободы своей жены и назначила ему 2 года заключения. Однако реальный срок заменили условным на 1,5 года.

К слову, месяц назад в Польше задержали мужчину, который 9 дней удерживал и избивал украинку. Женщина смогла убежать и обратиться за помощью к правоохранителям.