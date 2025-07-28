Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Що відомо про справу на Хустщині?

У квітні 2025 року у селі Білки Хустського району. 70-річний Петро Панющик побив 68-річну дружину палицею, а потім прив’язав її 7-метровим ланцюгом до меблів у літній кухні. Потерпілу визволили поліцейські.

Під час розгляду суду обвинувачений визнав свою провину. Він пояснив, що посварився з дружиною через те, що вона пиячила. Аби жінка не могла піти до магазину за алкоголем він вирішив одягнути на її ногу металевий ланцюг з дитячої гойдалки, інший кінець причепити до столу.

Сама потерпіла підтвердила, що чоловік побив її палицею та одягнув на неї ланцюг.

Ланцюг був довгий і вона могла ходити по кімнатах, але виходити на вулицю не могла. Ланцюг зняли працівники поліції. З 17 по 28 квітня чоловік її не бив, не ображав, але відмовлявся знімати ланцюг. Наразі вона вибачила обвинуваченого, просить суворо його не карати,

– йдеться у судовому вироку.

Суддя Олена Гичка визнала Петра Панющика винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та позбавленні волі своєї дружини і призначила йому 2 роки ув’язнення. Проте реальний термін замінили умовним на 1,5 року.

До слова, місяць тому у Польщі затримали чоловіка, який 9 днів утримував та бив українку. Жінка змогла втекти та звернутися за допомогою до правоохоронці.