Необычный инцидент произошел в Киеве, где гражданин, убежденный в похищении своего автомобиля, обратился за помощью к правоохранителям. Однако после тщательного обследования территории полиция обнаружила "похищенное" транспортное средство на соседней улице целым и невредимым.

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Ответственность за легкомыслие

В Патрульной полиции Киева уточнили, что 30 апреля получили сообщение от мужчины о якобы угоне его авто в Голосеевском районе. По прибытии на место происшествия и поисков силовики нашли машину неподалеку без признаков преступления. Заявитель признал, что просто не смог вспомнить, где оставил свой транспорт.

Будьте сознательными! Возможно, во время обработки ложного вызова кому-то действительно будет нужна помощь, а ложное сообщение – будет стоить жизни,

– указано в сообщении.

Мужчине придется заплатить штраф по статье 183 КУоАП, которая предусматривает ответственность за заведомо ложный вызов правоохранительных служб. Сумма штрафа может составлять от 850 до 3400 гривен. Полиция также провела с нарушителем профилактическую беседу во избежание подобных ситуаций в будущем.



В столице мужчина забыл, где припарковался, и вызвал правоохранителей / Фото Патрульной полиции Киева

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