Незвичайний інцидент стався у Києві, де громадянин, переконаний у викраденні свого автомобіля, звернувся по допомогу до правоохоронців. Однак після ретельного обстеження території поліція виявила "викрадений" транспортний засіб на сусідній вулиці цілим та неушкодженим.

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Відповідальність за легковажність

У Патрульній поліції Києва уточнили, що 30 квітня отримали повідомлення від чоловіка про нібито викрадення його авто у Голосіївському районі. Після прибуття на місце події та пошуків силовики знайшли машину неподалік без ознак злочину. Заявник визнав, що просто не зміг згадати, де залишив свій транспорт.

Будьте свідомими! Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення – вартуватиме життя,

– вказано в повідомленні.

Чоловіку доведеться сплатити штраф за статтею 183 КУпАП, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдивий виклик правоохоронних служб. Сума штрафу може становити від 850 до 3400 гривень. Поліція також провела з порушником профілактичну бесіду, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.



У столиці чоловік забув, де припаркувався, та викликав правоохоронців / Фото Патрульної поліції Києва

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