СБУ разоблачила львовянина, работающего на ФСБ и планировал взорвать завод по производству БПЛА

Служба безопасности Украины разоблачила львовянина, который работал на вражескую ФСБ. Так, предатель планировал взорвать завод, который производит беспилотники.

Кроме того, в схеме фигурирует и другой гражданин Украины, который подозревается в ряде преступлений против национальной и общественной безопасности. Сейчас предатель проживает в российском Белгороде.

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Как агенты ФСБ планировали взорвать завод во Львове

Как сообщается в тексте подозрений, харьковчанин Евгений Иванов работал на российскую ФСБ. Его завербовал сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России Юрий Сизов не позднее января 2024 года.

Впоследствии Иванов, который сейчас живет в Белгороде, завербовал своего давнего знакомого, львовянина Борисенко. Известно, что этот человек работал на заводе, который изготавливал беспилотники для ВСУ. Недавно работодатель уволил его, и человек очень обиделся из-за этого. Поэтому, львовянин стремился отомстить, а потому за 40 тысяч долларов согласился устроить взрыв на заводе.

От предателя Иванова он получил взрывчатку, которая была спрятана в картонные упаковки "Наш сок" и черный рюкзак Nike. Чтобы передать взрывные устройства во Львов, к схеме привлекли мужчину из Сум, который не знал о преступном плане предателей.

В начале февраля 2024 года злоумышленник зашел на предприятие, воспользовавшись магнитным ключом, который не сдал после увольнения. Он оставил рюкзак со взрывчаткой в гардеробной комнате. На следующий день мужчина планировал положить еще 2 взрывных устройства возле завода, однако заметил правоохранителей и скрылся с места преступления.

Правоохранители вовремя обнаружили и обезвредили взрывчатку, а также задержали Борисенко. Чтобы выявить других участников преступления, правоохранители имитировали взрыв и подожгли пустое помещение. В то же время предатель, думая, что задача российской спецслужбы успешно выполнена, перечислил Борисенко 40 тысяч долларов.

Более того, Борисенко также пообещали, что его вывезут из Украины в Россию, однако этого не произошло. После задержания Борисенко активно сотрудничал со следователями и предоставил всю информацию о предателях.