На 100 миллионов: мужчина сговорился с таможенниками и организовал "техническую аферу века"
Источник:БЕБ
Мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни и незаконно ввез технику известной марки. Речь идет о телефонах и ноутбуках.
Следствие установило, что группа людей разработала план, как обогатиться на "незаконной" технике. Организатор схемы привлек к реализации своего плана подельников на территории соседней страны.
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Именно они предоставили документы, необходимые, чтобы ввезти на территорию Украины товары из другого государства. В частности, речь идет о транспортных накладных, счетах, документах таможенной гарантии.
В Украине мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни. Благодаря этому, пересекая границу, он выбрал полосу "зеленый коридор". Это означало, что у него нет товаров, которые необходимо в письменном виде декларировать и налоговать.
Служащие Гостаможслужбы в свою очередь осуществили регистрацию другого транспортного средства с другим регистрационным номером, внешне похожего на транспортное средство, которым перевозился груз, и путем бездействия обеспечили непроведение контрольных мер по проверке соблюдения гражданином таможенных правил,
– говорится в сообщении.
В результате аферы на территорию Украины попали:
- более 2000 мобильных;
- более 200 ноутбуков;
- часы;
- наушники;
- планшеты.
Мужчине уже сообщили о подозрении.
Украинец пытался вывезти за границу вертолет
- Мужчина пытался вывезти в Венгрию вертолет, который стоит 1 миллиард 924 тысяч гривен. Инцидент произошел в Закарпатье в пункте пропуска "Тиса".
- Таможенники и пограничники отметили, что документы, предоставленные мужчиной, содержат ложные сведения. Их заключение также подтвердил судебный эксперт.
- Вертолет изъяли. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.