На 100 миллионов: мужчина сговорился с таможенниками и организовал "техническую аферу века"

30 декабря 2022, 20:03
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Источник:

БЕБ

Мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни и незаконно ввез технику известной марки. Речь идет о телефонах и ноутбуках.

Следствие установило, что группа людей разработала план, как обогатиться на "незаконной" технике. Организатор схемы привлек к реализации своего плана подельников на территории соседней страны.

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Именно они предоставили документы, необходимые, чтобы ввезти на территорию Украины товары из другого государства. В частности, речь идет о транспортных накладных, счетах, документах таможенной гарантии.

В Украине мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни. Благодаря этому, пересекая границу, он выбрал полосу "зеленый коридор". Это означало, что у него нет товаров, которые необходимо в письменном виде декларировать и налоговать.

Служащие Гостаможслужбы в свою очередь осуществили регистрацию другого транспортного средства с другим регистрационным номером, внешне похожего на транспортное средство, которым перевозился груз, и путем бездействия обеспечили непроведение контрольных мер по проверке соблюдения гражданином таможенных правил,
– говорится в сообщении.

В результате аферы на территорию Украины попали:

  • более 2000 мобильных;
  • более 200 ноутбуков;
  • часы;
  • наушники;
  • планшеты.

Мужчине уже сообщили о подозрении.

Украинец пытался вывезти за границу вертолет

  • Мужчина пытался вывезти в Венгрию вертолет, который стоит 1 миллиард 924 тысяч гривен. Инцидент произошел в Закарпатье в пункте пропуска "Тиса".
  • Таможенники и пограничники отметили, что документы, предоставленные мужчиной, содержат ложные сведения. Их заключение также подтвердил судебный эксперт.
  • Вертолет изъяли. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.
Автор: Мар'яна Бекало